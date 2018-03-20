Полузащитник московского Спартака Александр Самедов признался, что не теряет надежд на то, что его клуб сможет защитить титул чемпиона по окончании текущего сезона. На его взгляд, красно-белые смогут догнать лидирующий в чемпионате России Локомотив.

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов признался, что не теряет надежд на то, что его клуб сможет защитить титул чемпиона по окончании текущего сезона. На его взгляд, "красно-белые" смогут догнать лидирующий в чемпионате России "Локомотив". Подопечные Юрия Семина опережают ближайшего преследователя на пять очков, имея в своем активе матч в запасе."У "Спартака" есть шанс стать чемпионом в нынешнем сезоне, и я верю, что мы догоним "Локомотив", — сказал футболист, которого цитирует РИА Новости.Кроме того, 34-летний игрок признался, приходят ли ему мысли о завершении карьеры."На данный момент я не задумываюсь о завершении профессиональной карьеры, ведь помимо футбола я, возможно, больше ничего не умею. Может, буду каким-нибудь функционером или ресторатором. Пока у меня есть действующий контракт со "Спартаком" до конца следующего сезона, а потом посмотрим, как буду себя чувствовать".