Российские паралимпийцы доказали, что сила духа и вера в себя способны преодолевать любые трудности. Нашу сборную не сломило ни то, что она выступали в усеченном составе, ни запрет национальной символики, ни жесточайший прессинг. В тяжелейшей борьбе они завоевали 24 медали.

Российские паралимпийцы доказали, что сила духа и вера в себя способны преодолевать любые трудности. Нашу сборную не сломило ни то, что она выступали в усеченном составе, ни запрет национальной символики, ни жесточайший прессинг. Об этом Владимир Путин говорил сегодня в Кремле на церемонии вручения государственных наград триумфаторам Паралимпиады в Пхенчхане. В тяжелейшей борьбе они завоевали 24 медали. Восемь из них — высшей золотой пробы.Герои Паралимпиады все так же переживают, нервничают, волнуются. Хотя игры завершены, позади испытания, а сегодня их звездный час в Кремле!Это настоящий триумф, несмотря на то, что команду допустили в ограниченном составе — всего 30 атлетов, при этом в нейтральном статусе. Но в итоге — второе место. 24 медали."Вы показали высочайший класс, силу воли, подтвердили уверенные позиции нашей страны в группе лидеров мирового паралимпийского спорта. Причем, сделали это, говоря спортивным языком, находясь в меньшинстве, выступая в неполном составе, на равных соревновались с сильнейшими паралимпийскими сборными. Должен сказать, что вся Россия гордится тем, как достойно вы несете миссию паралимпийца — вдохновлять и восхищать мир", — приветствовал паралимпийцев в Кремле президент России Владимир Путин.Валерий Редкозубов, получая награду, не может сдержать эмоций: фотография с президентом получается отменная.Президент благодарит не только спортсменов, но и тех, кто обеспечивал победу — тренеров, врачей. Звучат имена паралимпийцев, и оркестр в их честь играет знаменитую мелодию."Мы верим твердо в героев спорта"…Для Екатерины Румянцевой это первые игры, до этого занималась футболом и легкой атлетикой, а нашла себя в лыжах.Уже в Москве Ирина Громова рассказывает про своих воспитанниц — Екатерину Румянцеву и Ирину Гуляеву, которую тоже наградил президент."Их объединяет то, что они обе детдомовские. Поэтому, когда, конечно, человек проходит школу детдома, это закаляет, потому что там размазней быть нельзя, тебя иначе заклюют, и все. И они привыкли бороться", — подчеркивает старший тренер сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.Орден Почета — у Михалины Лысовой. У девушки проблемы со зрением, но зато энергии и воли к победе не занимать. Мишени она поражала, ориентируясь на сигнал из наушников."Очень много слез было и, конечно, слезы счастья, радости, когда позвонил старший тренер и сказал: Михалина, собирайте вещи, покупайте билеты и летите срочно в Корею. Я ему говорю, в смысле, в Корею лететь? Он говорит: тебя допустили, лети скорей. И тут я только кладу трубку и меня начинает трясти", — рассказывает шестикратная чемпионка Паралимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам Михалина Лысова.О том, в каких условиях пришлось сражаться за победу, рассказывает и Марта Зайнуллина."Отобрали гимн и флаг, но мы сохранили их в сердце", — раскрыла секрет своих спортивных побед серебряный призер Паралимпиады-2018 по биатлону Марта Зайнуллина.- Аня, давай, беги!И Анна Миленина побежала к своим медалям и Ордену Почета.Государство поддержит тех, кого не допустили до Паралимпиады."Мы сделаем все, чтобы поддержать этих мужественных и честных людей, чтобы их таланты и упорство продолжали дарить надежду всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В том числе, проведем для паралимпийцев в этом году ряд соревнований с особым статусом. И, конечно, призовые за победу в них будут сопоставимы с выплатами медалистам Зимних паралимпийских игр в Пхенчхане. Конечно, мы продолжим отстаивать спортивную честь России и всех наших чистых атлетов, выступать за спорт без политики и двойных стандартов, делом доказывать верность нашей страны идеалам спорта, в основе которых — высокие гуманистические ценности и принцип равных возможностей", — заверил паралимпийцев Владимир Путин.За Алексея Бугаева в Южной Корее переживала мама."Леша медаль привезет золотую однозначно!" – надеялась она.На запредельной скорости 20-летнему горнолыжнику из Красноярска удается вырвать золото. И вот — Орден Почета в Кремле."Поздравляем с выборами. Желаем вам такого же мудрого и ответственного правления. А мы обещаем, что будем так же усердно тренироваться и выступать в том же духе, несмотря на все трудности. Это нас будет только объединять. Мы побеждали, побеждаем и будем побеждать", — обратился трехкратный чемпион Паралимпиады по горнолыжному спорту Алексей Бугаев."Как это вам удается? – поинтересовался у спортсменов Путин. — Конечно, и семьи, и тренеры, и специалисты играют большую роль, но все-таки самое главное — это в вас самих. В таком настрое на победу я и хочу вас за это поблагодарить".Затем — традиционный бокал шампанского, даже несмотря на спортивную дисциплину.- Не хочется нарушать спортивный режим!- Ну, чуть-чуть! – разрешает президент.Уже в неформальной обстановке паралимпийцы вручают президенту подарки — свитер."Вручаем вам свитер. Мы вас поддерживаем. Сильный лидер. Мы будем спокойны, что страна в ваших руках", — передает подарок Бугаев.Владимир Путин подчеркивает: Россия продолжит отставить спортивную честь своих атлетов.