Я часто спрашиваю у женщин, как они очищают лицо, сколько времени тратят на это, какие средства используют… Знаете, что я узнала? Многие не умеют правильно умываться!

Я часто спрашиваю у женщин, какони очищают лицо, сколько времени тратят на это, какие средства используют…Знаете, что я узнала? Многие не умеют правильно умываться!Например, в Японии к очищениюподходят очень скрупулезно. Возможно именно поэтому женщин Страны восходящегосолнца отличает фарфоровая кожа.Умывание всегда должно проходитьв несколько этапов:Снимаем макияж специальнымгидрофильным маслом, оно способно без труда растворять даже самую стойкуюкосметику: водостойкую тушь, BB-крем, помаду. Это масло – последний тренд средиазиатских модниц. Представляет собой смесь растительных и минеральных масел.Наносится круговыми массажными движениями на сухую кожу, затем следуетополоснуть руки теплой водой и влажными подушечками пальцев продолжитьмассировать кожу. При соприкосновении с водой, масло превратится в белуюэмульсию. Массировать следует до тех пор, пока масло полностью не исчезнет.Брызгать на лицо водой не следует.Любое пенящеесясредство+спонж/мочалка/сетка-авадама. Из очищающего средства получаем многогустой пены и очищаем ею лицо. Старайтесь при этом не касаться пальцами кожи.Пилинг/скраб – обязательно 1-2раза в неделю. Легкий скраб можно использовать и ежедневно.Тоник для восстановления pH кожи.Тоники и лосьоны обеспечивают дополнительное очищение, удаляют остаткиочищающих средств, корректируют излишнюю жирность кожи, увлажняют, успокаиваюти дезинфицируют.Только после всех этапов на лицонаносят сыворотку+увлажняющий крем.Еще одно ноу-хау современной косметологии,альтернатива кремам и сывороткам – сквалановое масло. Сквалан -многофункциональное средство для увлажнения и питания кожи, это вытяжка изпечени глубоководных акул, что почти идентично секрету сальных желез человека.На 100 % совместимо с кожей. Прекрасно впитывается, увлажняет и питает кожу, неоставляя привычных масляных следов. Сквалановое масло восстанавливает роговойслой кожи.Важно: между очищением икремом/сывороткой/сквалановым маслом – не должно проходить более 30 секунд.