Британские журналисты считают, что 69-летний экс-менеджер Аэрофлота и друг Бориса Березовского Николай Глушков мог умереть в результате неудачной секс-игры со своим 20-летним любовником Денисом. Якобы именно с ним Глушков провел последнюю в своей жизни ночь.

Британские журналисты считают, что 69-летний экс-менеджер "Аэрофлота" и друг Бориса Березовского Николай Глушков мог умереть в результате неудачной секс-игры со своим 20-летним любовником Денисом. Якобы именно с ним Глушков провел последнюю в своей жизни ночь, сообщает Daily Mail.По словам источников, знакомых с Глушковым, тот жил один, однако часто приглашал в гости 20-летнего молодого человека, который недавно переехал из России в Лондон вслед за бизнесменом.Знакомые покойного друга Березовского не сомневаются, что Денис был одним из последних, кого Глушков видел незадолго до смерти.По словам неназванного друга бизнесмена, одна из версий смерти россиянина – сексуальная игра, во время которой "что-то пошло не так".Ранее сообщалось, что эмигрант погиб в результате удушения, предположительно собачьим поводком.Николай Глушков жил в квартире на окраине британской столицы. Его тело, по данным полиции, обнаружили Денис и дочь Наталья. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.