Татуировка на теле одного из участников группы Дятлова содержала зашифрованное послание. Его разгадал исследователь обстоятельств гибели альпинистов Валентин Дегтерев.

Татуировка на теле одного из участников группы Дятловасодержала зашифрованное послание. Его разгадал исследователь обстоятельствгибели альпинистов Валентин Дегтерев.Почему Семен Золотарев оказался в группе Дятлова – загадка,считает уральский исследователь. По данным Дегтерева, выпускник Минскогоинститута физкультуры до поступления в вуз воевал, прошел с Красной армией до самогоБерлина. Младший лейтенант Золотарев был приписан к пехоте, однако служил всаперной части. У него было несколько медалей – в том числе орден Краснойзвезды.После окончания института Золотарев работал в вузах ишколах, а в 1959 году уволился с должности инструктора и пошел в поход сгруппой Дятлова. Погиб он в свой день рождения – 2 февраля.Исследователь заявляет, что у Семена была привычкапредставляться именем Александр. Кроме того, у него на руке была интереснаятатуировка, которая описана судмедэкспертами в отчете о вскрытии. "Г.С"ДАЕРММУАЗУАЯ", пятиконечная звезда и буквы "С", букв "Г+С+П= Д" и цифры "1921 год". Это шифрованная запись. Сам по себешифр очень простой. Мне, к примеру, понадобилось всего полчаса, чтобы егорасшифровать", – пишет Дегтерев в своем блоге.Уральский исследователь уверен, что пятиконечная звезда ибуквы "С" доказывают, что Золотарев заканчивал войну в СМЕРШЕ (контрразведке).Остальные буквы Дегтерев расшифровываетследующим образом: "Готов стрелять по мразям по указу".По мнению исследователя, татуировка – своеобразная охраннаяграмота. По таки наколкам бойцы и офицеры заградотрядов узнавали своих. Дегтеревподчеркивает, что это всего лишь его догадка, передает Рен ТВ.Группа туристов из 9 человек, которую возглавлял ИгорьДятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники походабыли найдены мертвыми недалеко от палатки: по неизвестным причинам ониразрезали ее ночью и спешно покинули убежище. Место получило название"перевал Дятлова". Версии гибели выдвигаются самые разные, вплоть допосещения группы инопланетянами.