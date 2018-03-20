Татуировка на теле одного из участников группы Дятлова
содержала зашифрованное послание. Его разгадал исследователь обстоятельств
гибели альпинистов Валентин Дегтерев.
Татуировка на теле одного из участников группы Дятлова
содержала зашифрованное послание. Его разгадал исследователь обстоятельств
гибели альпинистов Валентин Дегтерев.
Почему Семен Золотарев оказался в группе Дятлова – загадка,
считает уральский исследователь. По данным Дегтерева, выпускник Минского
института физкультуры до поступления в вуз воевал, прошел с Красной армией до самого
Берлина. Младший лейтенант Золотарев был приписан к пехоте, однако служил в
саперной части. У него было несколько медалей – в том числе орден Красной
звезды.
После окончания института Золотарев работал в вузах и
школах, а в 1959 году уволился с должности инструктора и пошел в поход с
группой Дятлова. Погиб он в свой день рождения – 2 февраля.
Исследователь заявляет, что у Семена была привычка
представляться именем Александр. Кроме того, у него на руке была интересная
татуировка, которая описана судмедэкспертами в отчете о вскрытии. "Г.С"
ДАЕРММУАЗУАЯ", пятиконечная звезда и буквы "С", букв "Г+С+П
= Д" и цифры "1921 год". Это шифрованная запись. Сам по себе
шифр очень простой. Мне, к примеру, понадобилось всего полчаса, чтобы его
расшифровать", – пишет Дегтерев в своем блоге.
Уральский исследователь уверен, что пятиконечная звезда и
буквы "С" доказывают, что Золотарев заканчивал войну в СМЕРШЕ (контрразведке).
Остальные буквы Дегтерев расшифровывает
следующим образом: "Готов стрелять по мразям по указу".
По мнению исследователя, татуировка – своеобразная охранная
грамота. По таки наколкам бойцы и офицеры заградотрядов узнавали своих. Дегтерев
подчеркивает, что это всего лишь его догадка, передает Рен ТВ.
Группа туристов из 9 человек, которую возглавлял Игорь
Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода
были найдены мертвыми недалеко от палатки: по неизвестным причинам они
разрезали ее ночью и спешно покинули убежище. Место получило название
"перевал Дятлова". Версии гибели выдвигаются самые разные, вплоть до
посещения группы инопланетянами.