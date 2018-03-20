Швейцарские учёные потратили несколько лет, чтобы разобраться в результатах собственного исследования, в ходе которого крысы, парализованные после травмы позвоночника, вновь учились ходить. Анализ с помощью новейших методов показали, что мозг животных посылает сигналы в обход травмированного участка.

В 2012 году международная команда учёных, в которую вошли и российские нейрофизиологи из Института физиологии им. Павлова РАН удивили мир, поставив на ноги крыс с серьёзными травмами позвоночника. После курса реабилитации с применением роботизированного экзоскелета и электрохимической стимуляции спинного мозга животные не просто восстановили контроль над парализованными конечностями, но и смогли преодолевать препятствия, например, подниматься по ступенькам.И только сейчас та же команда биологов во главе с Грегори Куртином (Gregoire Courtine) из Государственной политехнической школы в Лозанне (EPFL) выяснила, каким образом нервные сигналы обходят повреждённый участок и продолжают свой путь к мышцам задних лап. А именно, в статье, опубликованной в издании Nature Neuroscience сообщается, что исследователи впервые наблюдали, как головной мозг перенаправляет двигательные команды по альтернативным путям, идущим в спинной мозг.В новой работе, как и прежде, учёные использовали для реабилитации крыс с повреждением спинного мозга особую методику, которая объединила электрохимическую стимуляцию нервных путей и тренировки с использованием своеобразного роботизированного экзоскелета. В спинной мозг животных сначала вводились специальные фармацевтические препараты, а затем при помощи электродов осуществлялась стимуляция ниже травмированного участка для активации конечностей.В начале терапии грызуны, поддерживаемые "интеллектуальным" каркасом, учились совершать отдельные неловкие движения. Но уже через несколько недель упражнений они могли ходить, плавать и карабкаться по ступенькам уже без какого-либо дополнительного стимулирования.Сравнивая мозг здоровых животных и парализованных крыс после реабилитации, учёные выделили в стволе головного мозга область, которая, похоже, играла ключевую роль в восстановлении. Но чтобы раскрыть секрет, пришлось задействовать сложные методы опто- и хемогенетики, которые позволяют с помощью света или химических агентов активировать или блокировать определённые нейронные цепи у трансгенных животных, и, таким образом, определять их функции.Для визуализации нервных связей исследователи воспользовались новейшим микроскопом плоскостного освещения, разработанным специалистами Центра био- и нейроинженерии имени Висса в Женеве (Wyss Center). На получаемых с его помощью изображениях вся нервная система выглядела прозрачной, за исключением нейронов, содержащих флуоресцентный белок.Анализ показал, что чудесное исцеление крыс не было связано с заживлением оборванных нервных связей. Вместо этого нервная система отправляла сигнал в обход по альтернативным неповрежденным путям."У мозга развиваются новые анатомические связи через области нервной системы, которые остаются неповреждёнными после травмы, – говорит Куртин в пресс-релизе. – Мозг прокладывает цепи из коры головного мозга через мозговой ствол к спинному мозгу. И с помощью нового поколения микроскопии мы можем исследовать эти сложные переплетения в беспрецедентных деталях".Учёные пока не могут точно утверждать, что аналогичные изменения произойдут в организме людей, получивших травму позвоночника. Но предыдущие исследования показали, что нервная система человека обладает ещё большей пластичностью, чем у грызунов. В любом случае, работы в данном направлении активно продолжаются."Восстановление не является спонтанным, – говорит ведущий автор работы Леони Эсбот (Léonie Asboth). – Чтобы организовались новые пути, животное в любом случае должно пройти интенсивную реабилитационную терапию".Напомним, что и другие исследователи работают над различными методиками электростимуляции, о чём регулярно сообщается в материалах проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru). В частности, некоторых успехов удавалось добиться и в излечении парализованных людей.