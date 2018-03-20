Долг перед детьми растёт. Во Владимирской области на учёте у судебных приставов состоит около 4,5 тысяч алиментщиков. С начала года с части из них было взыскано 17,5 миллионов рублей. Общий же долг злостных неплательщиков - это примерно 500 миллионов рублей. Всю информацию о конкретном алиментщике можно узнать на сайте судебных приставов.

20.03.2018Долг перед детьми растёт. Во Владимирской области на учёте у судебных приставов состоит около 4,5 тысяч алиментщиков. С начала года с части из них было взыскано 17,5 миллионов рублей. Общий же долг злостных неплательщиков - это примерно 500 миллионов рублей. Всю информацию о конкретном алиментщике можно узнать на сайте судебных приставов. К примеру сегодня здесь появилась информация о новом уклонисте, который не платит деньги на содержание своего ребёнка. Судебные приставы Мурома и Муромского района разыскивают Максима Сиротинского, 1980 года рождения. Если и вы знаете, где скрываются неплательщики, звоните круглосуточно в дежурную часть управления судебных приставов по телефону 42-23-82.Метки: общество, алименты, неплательщики, судебные приставы, долг, розыск