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<a href="http://33live.ru/novosti/20-03-2018-iskusstvo-iz-ognya.html" target="_blank">Искусство из огня</a> - Произведения искусства из стекла. Во Владимирских палатах открылась выставка народного художника России Владимира Муратова. Его знают, как одного из лучших мастеров отечественного стеклоделия. Его не стало больше 10 лет назад, но Владимир Муратов оставил после себя множество шедевров. Произведения художника выставляются в ведущих музеях России и других стран. Чем удивит владимирцев выставка Муратова? Расскажет Никита Королёв.