В случае с кровотечением большинство сонников предвещают сновидцу возникновение вопросов, касающихся его родственников, незаконченных дел его предков, родовых связей. Однако чтобы точно определить, о чем хочет предупредить вас вселенная, следует уделить внимание даже самым мелким деталям.

В случае с кровотечением большинствосонников предвещают сновидцу возникновение вопросов, касающихся егородственников, незаконченных дел его предков, родовых связей. Однако чтобыточно определить, о чем хочет предупредить вас , следует уделитьвнимание даже самым мелким деталям.Собственнаякровотечение толкуется как скорый приезд дальних родственников. При этом не следуеториентироваться на чувства, испытываемые во сне и толковать данное видениеисходя из них. Истекать кровью во сне – значит разгадывать тайны и интриги в собственном роду.Возможно, наяву человек узнает, что у него есть сводный , , либодругие родственники, информацию о которых так тщательно скрывали родные. Неисключено, что данное сновидение может стать предвестником новых или родственныхсвязей.Дляувидеть во сне кровотечение, которое не связано с месячными, согласносоннику, является предостережением о том, что ее нынешний молодой человек незаинтересован в ней как постоянном партнере. Вполне вероятно, что парень ей неверен,и в скором времени планирует разорвать отношения.Если усновидца кровь льется изо рта, значит, в скором времени ему придется отстаиватьсвою точку зрения перед родственниками. Такое сновидение может трактоваться какс родными людьми в реальной жизни, в результате чего человеку придется пожалетьо сказанных словах.Сон, в котором кашляет кровью, говорито том, что ее благоверный в чем-то ее обманывает либо не полностью сней искренен. Возможно, что избранник завел любовные отношения на стороне, либосерьезно задумался об . Сонник не рекомендует выяснять отношения с мужем.Гораздо целесообразнее проанализировать ситуацию, заняться спортом и уделятьбольше внимание своим отношениям.Что касаетсяменструации, то в сновидении она толкуется довольно неоднозначно.Месячные по соннику – символ очищения, нового этапа в личной жизни либокарьере. Также сонник определяет это сновидение как моральнуюготовность молодой особы .