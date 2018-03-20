В случае с кровотечением большинство
сонников предвещают сновидцу возникновение вопросов, касающихся его
родственников, незаконченных дел его предков, родовых связей. Однако чтобы
точно определить, о чем хочет предупредить вас вселенная, следует уделить
внимание даже самым мелким деталям.
В случае с кровотечением большинство
сонников предвещают сновидцу возникновение вопросов, касающихся его
родственников, незаконченных дел его предков, родовых связей. Однако чтобы
точно определить, о чем хочет предупредить вас , следует уделить
внимание даже самым мелким деталям.
Собственная
кровотечение толкуется как скорый приезд дальних родственников. При этом не следует
ориентироваться на чувства, испытываемые во сне и толковать данное видение
исходя из них. Истекать кровью во сне – значит разгадывать тайны и интриги в собственном роду.
Возможно, наяву человек узнает, что у него есть сводный , , либо
другие родственники, информацию о которых так тщательно скрывали родные. Не
исключено, что данное сновидение может стать предвестником новых или родственных
связей.
Для
увидеть во сне кровотечение, которое не связано с месячными, согласно
соннику, является предостережением о том, что ее нынешний молодой человек не
заинтересован в ней как постоянном партнере. Вполне вероятно, что парень ей неверен,
и в скором времени планирует разорвать отношения.
Если у
сновидца кровь льется изо рта, значит, в скором времени ему придется отстаивать
свою точку зрения перед родственниками. Такое сновидение может трактоваться как
с родными людьми в реальной жизни, в результате чего человеку придется пожалеть
о сказанных словах.
Сон, в котором кашляет кровью, говорит
о том, что ее благоверный в чем-то ее обманывает либо не полностью с
ней искренен. Возможно, что избранник завел любовные отношения на стороне, либо
серьезно задумался об . Сонник не рекомендует выяснять отношения с мужем.
Гораздо целесообразнее проанализировать ситуацию, заняться спортом и уделять
больше внимание своим отношениям.
Что касается
менструации, то в сновидении она толкуется довольно неоднозначно.
Месячные по соннику – символ очищения, нового этапа в личной жизни либо
карьере. Также сонник определяет это сновидение как моральную
готовность молодой особы .