В минувшее воскресенье в России прошли очередные президентские выборы. Убедительную одержал действующий глава государства Владимир Путин. Телеведущая Ксения Собчак, продвигавшая во время электоральной кампании либеральную повестку, результатами голосования похвастаться не может. Тем не менее, эксперты полагают, что светская львица еще может показать себя на политическом поприще.

В минувшее воскресенье в России прошли очередные президентскиевыборы. Убедительную одержал действующий глава государства Владимир Путин.Телеведущая Ксения Собчак, продвигавшая во время электоральной кампаниилиберальную повестку, результатами голосования похвастаться не может. Тем неменее, эксперты полагают, что светская львица еще может показать себя наполитическом поприще.Скромные цифры"Не тот результат, о котором можно мечтать" – такСобчак прокомментировала итоги голосования 18 марта. О желании побороться завысший государственный пост она объявила еще в октябре прошлого года. Светскаяльвица выступила с подчеркнуто либеральной программой, которая вызваланеприятие подавляющей части населения страны.Так, Собчак заявила, что Крым принадлежит Украине и судьбуполуострова необходимо решать на повторном референдуме после переговоров Москвыи Киева. Настоящий взрыв негодования наших граждан вызвали слова светскойльвицы: Россия сама виновата, что Запад ввел санкции.Поэтому неудивительно, что кандидат от "Гражданскойинициативы" сумела заручиться поддержкой всего лишь 1,68% пришедших наизбирательные участки. Наилучший результат она продемонстрировала в родномСанкт-Петербурге, где за нее отдали проголосовали 3,93% имеющих право голоса жителей северной столицы.Заканчивать с политикой светская львица, кажется, несобирается. Она объявила о намерении создать новую политическую партию, котораяможет объединить представителей оппозиции. Как будет развиваться ситуациядальше и стоит ли Собчак ждать предложений из Кремля? Dni.Ru решили спросить мнения экспертов.Оправданная амбицияНесмотря на неубедительные результаты в целом, Собчакнабрала в полтора раза больше другого либерального кандидата – ГригорияЯвлинского, отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин. Помнению эксперта, амбиция на создание партии имеет право на существование.Аналитик полагает, что Собчак, если продолжит политическуюкарьеру, однозначно в той или иной форме будет сотрудничать с властью."Тем более Кремлю небезынтересно иметь новую партию на либеральномнебосклоне, которая представляла бы интересы определенной части населения в большей мере,чем "Яблоко", – отметил эксперт.В свою очередь, политолог Дмитрий Фетисов полагает, чтозаявления телеведущей о продолжении политической карьеры следует восприниматьосторожно. "Сейчас однозначного ответа на вопрос, какую стратегиюповедения выберет власть в отношении Собчак, нет. Кремль будет переосмысливать итогипрезидентской кампании", – заявил аналитик.По его мнению, Россию могут ждать серьезные изменения впартийной системе. В этом случае, полагает Фетисов, Кремлю вполне можетпригодиться Собчак. Кроме того, заявил политолог, телеведущая можетпобороться за голоса радикальных либералов. "Но не думаю, что в этом делеу нее будет поддержка со стороны власти по той причине, что радикальныелибералы не представляют никакой угрозы для власти, их аудитория малочисленна,что показывают результаты выборов", – добавил эксперт.Кремль вряд ли сделает Собчак предложение занять какой-либопост, считает Фетисов. "У нее очень высокий антирейтинг, что показываютсоцопросы, поэтому вписывать ее в систему управления – значит проецироватьнедовольство среди населения", – пояснил он.На будущееДля успешного политического деятеля у теперь уже бывшегокандидата в президенты есть только медийная поддержка, полагает директор Центраполитических исследований Финансового университета Павел Салин. Как и Фетисов,он ожидает серьезной реформы партийной системы, в которой Собчак может сыгратьопределенную роль."В случае, если вРоссии в будущем останется многопартийная система, то это будетотдельный либеральный проект. А если двухпартийная, то это будет либеральноекрыло одной из партий. Эта политическая сила должна представлять жителейкрупных городов", – сказал эксперт.Вместе с тем политолог подчеркнул, что это не должна быть"старолиберальная" оппозиция, а совершенно новый проект, которыйбудет направлен на отстаивание интересов среднего класса и бизнеса."Власть хорошо понимает, что соответствующий запрос присутствует, и пустьуж лучше этих людей будет представлять Собчак, чем другие либеральные деятели",– пояснил аналитик.Никаких постов Кремль бывшему кандидату не предложит, заявилСалин, во всяком случае, в ближайшее время. "Дело в том, что ееполитический бэкграунд крайне небольшой. Все-таки чтобы получить пост, нуженполитический опыт и как минимум несколько лет активной деятельности. У Собчакего нет. Если будут делать ставку на нее в партийном проекте, то такой вариантразвития событий возможен, но не уверен, что это произойдет в ближайшеевремя", – резюмировал аналитик.