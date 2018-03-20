Светская львица решила, что ее сыну необходим братик или сестричка. И активно работает над этим.

Светская львица решила, что ее сыну необходим братик или сестричка. И активно работает над этим.Даниилу – сынишке светской львицы Анны Калашниковой – исполнилось 3 года. По этому случаю она закатила грандиозный праздник в одном из лучших ресторанов Москвы. По слухам, праздник обошелся красавице в несколько миллионов рублей."С ребенком мне помогает моя семья – родители и брат., – рассказала Dni.ru Анна. – Скоро пойдем в детский садик. А поскольку я недавно приобрела квартиру в Испании, то мы пойдем в специализированное детское учреждение, чтобы как можно раньше начать учить английский и испанский. Сыночек любит футбол и машинки, думаю как раз куда его отдавать – в футбол или хоккей. Спорт парням необходим"."Даня увлекается машинками – чего у нас только нет, все марки и виды. Дома его любимая игра – это автопарк, выстраивает все машинки в ряд на всю гостиную (их у него очень много и коллекция постоянно растет). Еще у нас есть большая машина, но она ему пока не очень нравится, он все-таки предпочитает играть со своим автопарком в комнате. Также любит мячи, постоянно играем в футбол с ним возле дома. Сейчас осваиваем самокат, но не очень получается", – улыбается Анна."Я очень хочу, чтобы у Дани был братик или сестричка, чтобы ребенок был не один в этой жизни, чтобы поддержка была, также как у меня есть младший брат, и я понимаю, как это необходимо и ценно, – продолжает Калашникова. – Мечтаю о большой семье, в которой будут минимум двое, а лучше трое деток. Семья – самое важное, никакие светские тусовки заменить ее не могут. Я не тусуюсь, а работаю, хочу обеспечить детям достойное будущее"