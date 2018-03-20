В Берлине продолжается турнир с участием восьми шахматистов, победитель которого поспорит с норвежцем Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира. Сыграны партии девятого тура.

В Берлине продолжается турнир с участием восьми шахматистов, победитель которого поспорит с норвежцем Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира. Сыграны партии девятого тура.Сергей Карякин играл белыми с Владимиром Крамником. Поединок двух российских гроссмейстеров завершился на 41 ходу победой Карякина. Еще один наш шахматист Александр Грищук черными сыграл вничью с американцем Уэсли Со. Не выявили победителя армянин Левон Аронян и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Партия между американцем Фабиано Каруаной и китайцем Дин Лижэнем еще не завершилась.Лидируют в турнире Каруано и Мамедьяров, у обоих по 5,5 очков. Но американец сыграл на партию меньше. 5 очков у Грищука, 4,5 у Карякина. Пятым идет набравший 4 очка в 8 партиях Дин Лижень. Коамник, Аронян и Со набрали по 3,5 очков и делят места с 6 по 8. Турнир продлится до 27 марта.