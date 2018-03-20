Почти 6000 снимков из 77 стран – таков итог первого этапа конкурса имени Андрея Стенина. И это рекорд! Конкурс, созданный в России в память о фотокоре МИА Россия сегодня Андрее Стенине берет новую высоту.

Почти 6000 снимков из 77 стран – таков итог первого этапа конкурса имени Андрея Стенина. И это рекорд! Конкурс, созданный в России в память о фотокоре МИА "Россия сегодня" Андрее Стенине берет новую высоту.Куратор Оксана Олейник отметила, что конкурс с каждым годом увеличивает число участников, обретает все большую популярность среди молодых фоторепортеров. Так, в этом году о себе заявили представители Саудовской Аравии, Того, Камбоджи, Эквадора, Намибии, Руанды, Коста-Рики и Мьянмы. Однако по числу заявок по-прежнему лидируют фотографы из России, Китая, Индии, Италии, США и Турции. Российские участники составляют 48% от общего числа конкурсантов. Наиболее широко представлены работы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Тюмени, Саратова, Воронежа и Казани.Шорт-лист конкурса будет объявлен 22 мая на сайте stenincontest.ru. Награды конкурса вручат осенью 2018 года, тогда же стартует выставка его лауреатов в Москве.