На этот раз причина в швах

Кострома снова встала в пробки перед мостом.Причина постоянного транспортного затора - деформационные швы на отремонтированной половине сооружения. Водителям приходится притормаживать перед ними, чтобы не повредить автомобиль. Сейчас у жителей на дорогу из центра в Заволжский район уходит около часа.Как сообщают в администрации Костромы, в скором времени на мосту через Волгу заменят три шва. В процессе эксплуатации в зимний период были выявлены недостаточные прочностные характеристики данного типа швов. Они не справляются с дополнительными продольными перемещениями русловых подвесных пролетных строений моста. В результате возникают помехи для транспорта при движении по мосту. Подрядчикам придется снова выйти на работы.