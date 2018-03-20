24-летнему мужчине вынесли приговор

Костромича, который убил многодетную мать, приговорили к 14 годам.Жестокое убийство произошло в мае 2016 года. 34-летний мужчина не смог справиться с расставанием. По переписке он уговорил женщину встреиться с ним. Тогда житель Галича точно решил, что убьет женщину. Его не останавливал тот факт, что женщина была беременна. На тот момент у нее уже было трое детей.На встречу мужчина пришел с ножом. Он отвел возлюбленную в лес и дважды ударил её - в голову и шею. Её тело злоумышленник спрятал под ветками. По решению суда он отправится в колонию строгого режима на 14 лет.