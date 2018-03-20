Почти 2 тысячи человек обратились за консультацией за последние два месяца

Костромичи могут бесплатно пройти медицинское обследование.Как сообщают в пресс-службе губернатора области, с начала года 1800 жителей обратились за консультацией к врачам. Всего в регионе три центра, где проводят бесплатные обследования - два взрослых и один детский. Все жалющие могут проверить сердце и сосуды, оргшаны дыхания, измерить уровень содержания углекислого газа в легких, а также холестерина и сахара в крови.Если во время иследования у пациента выявят какие-то нарушения, то его дополнительно направят к специалистам.Адреса:1.Центр Здоровья на базе ОГБУЗ «Костромская областная больница»Адрес: г.Кострома, пр. Мира, 114Режим работы: Ежедневно с 8-30 до 16-00, кроме субботы и воскресенияКонтакты: (4942) 55-42-63.2.Центр здоровья на базе ОГБУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Костромы».Адрес: г. Кострома, ул. Самоковская, 8Режим работы: Ежедневно с 8-00 до 19-00, кроме субботы и воскресенияКонтакты: (4942) 43-25-22.3.Детский Центр Здоровья на базе детской поликлиники № 6 ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1».Адрес: г. Кострома, п. Новый, 16Режим работы: Понедельник - пятница 9.00-18.00Контакты: (4942) 51 48 43.