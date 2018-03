До недавнего времени путешественники не подозревали об ужасах, творящихся на роскошных курортах за рубежом. Оказывается, боятся стоит не только тропических болезней и ядовитых насекомых, опасными могут быть даже служащие престижных отелей.

До недавнего времени путешественники не подозревали об ужасах,творящихся на роскошных курортах за рубежом. Оказывается, боятся стоит не толькотропических болезней и ядовитых насекомых, опасными могут быть даже служащие престижных отелей.Журналистка Анна Карабаш рассказала на своей страницеFacebook, что около года назад ее изнасиловали во время командировки наСейшельские острова. Все произошло на вилле шикарного пятизвездочного отеля SixSenses Zil Pasyon. По словам женщины ночью к ней в спальню пробрался уборщик иугрожая ножом изнасиловал ее."Я орала. Я вырывалась. Я царапалась. Онбыл сильнее. Тревожной кнопки не было рядом. Позвонить он мне не давал. Оратьбыло бессмысленно – виллы достаточно далеко друг от друга и никто ничего,видимо, не слышал", – вспоминает ту ужасную ночь журналистка.Девушке удалось подсыпать злоумышленникусильное снотворное. Барышня дождалась пока мужчина уснет и побежала за помощью.Поиски заняли примерно час, она металась по пустынному административному офисуи никого не находила. Телефоны на внешние звонки не работали, а по внутреннейлинии трубку не брали. На шум пришел охранник и заспанный менеджер. Представителиотеля обещали вызвать полицию. Но стражи порядка появились только через восемьчасов после сообщения о преступлении."Совладелица отеля Лаура Валабджи началанашу беседу со слов: "Did you get pleasure last night?" ("Выполучили удовольствие прошлой ночью?"), после чего мирные переговоры былис моей стороны закончены", – вспоминает Карабаш.Насильника задержали. В декабре состоялсясуд, но наказание преступнику до сих пор не назначено. Повторное слушаниеназначено на май."Япишу без эмоций. Сама ситуация достаточно драматична, чтобы я еще и рассказала,что я на эту тему чувствую. Достаточно сказать, что я до сих пор прохожупост-травматическую терапию", – добавила в конце своего поста журналистка.