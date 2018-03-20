Роскошный британский кроссовер обзавелся необычной опцией: особым отсеком для хранения ценных вещей с емкостным сканером отпечатков пальцев. Причем сам отсек - не просто бардачок с необычным замком, а фактически полноценный мини-сейф, разработанный специально для Bentayga.

Роскошный британский кроссовер обзавелся необычной опцией: особым отсеком для хранения ценных вещей с емкостным сканером отпечатков пальцев. Причем сам отсек - не просто бардачок с необычным замком, а фактически полноценный мини-сейф, разработанный специально для Bentayga.