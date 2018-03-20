Роскошный британский кроссовер обзавелся необычной опцией: особым отсеком для хранения ценных вещей с емкостным сканером отпечатков пальцев. Причем сам отсек - не просто бардачок с необычным замком, а фактически полноценный мини-сейф, разработанный специально для Bentayga.
<a href="http://33live.ru/novosti/20-03-2018-krossover-bentley-bentayga-poluchil-skaner-otpechatkov-palcev.html" target="_blank">Кроссовер Bentley Bentayga получил сканер отпечатков пальцев</a> - Роскошный британский кроссовер обзавелся необычной опцией: особым отсеком для хранения ценных вещей с емкостным сканером отпечатков пальцев. Причем сам отсек - не просто бардачок с необычным замком, а фактически полноценный мини-сейф, разработанный специально для Bentayga.
[url=http://33live.ru/novosti/20-03-2018-krossover-bentley-bentayga-poluchil-skaner-otpechatkov-palcev.html]Кроссовер Bentley Bentayga получил сканер отпечатков пальцев[/url] - Роскошный британский кроссовер обзавелся необычной опцией: особым отсеком для хранения ценных вещей с емкостным сканером отпечатков пальцев. Причем сам отсек - не просто бардачок с необычным замком, а фактически полноценный мини-сейф, разработанный специально для Bentayga.