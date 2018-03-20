Действие сертификата эксплуатанта
авиакомпании Саратовские авиалинии было приостановлено. Об этом заявил глава
Ространснадзора Виктор Басаргин.
Действие сертификата эксплуатанта
авиакомпании "Саратовские авиалинии" было приостановлено. Об этом заявил глава
Ространснадзора Виктор Басаргин.
В
Росавиации рассказали, что ограничения срока действия сертификата были введены
до 27 апреля 2018 года. Также в ведомстве отметили, что авиакомпания остановила
эксплуатацию самолетов Ан-148, передает RNS.
"Мы делаем предписание приостановить полеты Ан-148 во
всех авиакомпаниях, которые их эксплуатируют. Есть определенные проблемы",
- цитирует главу Ространснадзора Виктора
Басаргина Telegram-канал LifeShot.
Кроме того, выдано предписание о приостановке полетов всех самолетов
"Саратовских авиалиний".
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