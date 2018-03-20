Действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Саратовские авиалинии было приостановлено. Об этом заявил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

Действие сертификата эксплуатантаавиакомпании "Саратовские авиалинии" было приостановлено. Об этом заявил главаРостранснадзора Виктор Басаргин.Росавиации рассказали, что ограничения срока действия сертификата были введеныдо 27 апреля 2018 года. Также в ведомстве отметили, что авиакомпания остановилаэксплуатацию самолетов Ан-148, передает RNS."Мы делаем предписание приостановить полеты Ан-148 вовсех авиакомпаниях, которые их эксплуатируют. Есть определенные проблемы",- цитирует главу Ространснадзора ВиктораБасаргина Telegram-канал LifeShot.Кроме того, выдано предписание о приостановке полетов всех самолетов"Саратовских авиалиний".Материал дополняется