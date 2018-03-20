ЦСКА выиграл в Хельсинки матч четвертьфинала Кубка Гагарина у местного Йокерита 2:1. Армейцы ведут в серии 3:1 и для выхода в финал Западной конференции им осталось выиграть одну встречу из трех запланированных.

ЦСКА выиграл в Хельсинки матч четвертьфинала Кубка Гагарина у местного "Йокерита" 2:1. Армейцы ведут в серии 3:1 и для выхода в финал Западной конференции им осталось выиграть одну встречу из трех запланированных.Первый период прошел без заброшенных шайб, а в начале второго периода Андрей Попов вывел армейцев вперед. "Йокерит" не долго оставался в долгу. Через четыре минуты Стив Мозес сдлал счет равным – 1:1. С этим результатом команды ушли на второй перерыв.Судьбу матча решил гол нападающего ЦСКА Сергея Андронова. За 10 минут до конца третьего периода он вывел москвичей вперед, уже окончательно. ЦСКА победил 2:1. Армейцы ведут в серии 3:1. Следующий матч пройдет в Москве в четверг. В случае победы москвичи досрочно выиграют серию.