В Ярославле состоялся третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина между Локомотивом и СКА. Гости выиграли 4:1 и теперь ведут в серии 3:1.

В Ярославле состоялся третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина между "Локомотивом" и СКА. Гости выиграли 4:1 и теперь ведут в серии 3:1."Локомотив" первым добился успеха. На седьмой минуте цели достиг бросок Егора Корешкова. Но выиграть первый период у хозяев не получилось. За минуту до перерыва Александр Барабанов подставил клюшку под дальний бросок Андрея Зубарева и сравнял счет.Судьба матча решилась во втором периоде, который гости выиграли 3:0. Сначала Илья Ковальчук после передачи Андрея Барабанова вывел СКА вперед. А затем дважды Виктор Тихонов заверщал прорывы к воротам точными бросками. На второй перерыв команды ушли при счете 1:4.Третий период прошел с обилием столкновений, потасовок и удалений, но без голов. СКА сохранил победный счет 4:1 и ведет в серии 3:1. Для победы в противостоянии с "Локомотивом" петербуржцам достаточно выиграть ближайший матч, который пройдет в четверг на их площадке.