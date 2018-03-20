Врачи убили Табакова в погоне за деньгами. Так считают некоторые специалисты.

Врачи убили Табакова в погоне за деньгами. Так считают некоторые специалисты.От чего на самом дела умер 82-летний Олег Табаков? Версии ходят самые разные. Например, старший сын актера Антон уверял: "У отца диагностировали пневмонию. Папа имеет право полежать на искусственной вентиляции легких". Оказалось, у артиста была деструктивная пневмония – тяжелая болезнь с гнойно-воспалительным процессом.Но, судя по всему, проблемы начались после неудачной имплантации зубов. "У Олега Павловича очень болели зубы, – уверяет актриса Ирина Мирошниченко. – Табаков старался виду не показывать. Но в какой-то момент признался: "Я больше не могу терпеть эту боль! Тихонько пойду..." Я пожелала: "Олег Павлович, скорее сделайте свои зубки и возвращайтесь в театр".Тогда-то актер и пошел к дантисту. "Из воспаленной десны зараза, видимо, попала в кровь и спровоцировали гнойное поражение легких, – приводит слова врачей журнал "Тайны звезд". Плюс, как выяснили журналисты, Табаков боролся с раком предстательной железы. Этот диагноз был поставлен звезде еще 10 лет назад. Актер "боролся, регулярно проходил химиотерапию, при этом продолжал активно работать".Но весь ужас в том, что химиотерапия и имплантация категорически не совместимы. Первая негативно сказывается на приживаемости. Поэтому неудивительно, что у Олега Павловича начался сепсис – заражение крови. Хирург или не знал, что у Табакова рак, или в погоне за длинным рублем и звездным пациентом не придал этому значения. А по условиям медицинского договора, врача не несут ответственности за приживаемость искусственных зубов..."Возможно, гнойная инфекция "проломила" физиологический барьер между кровеносной и центральной нервной системой и развился менингит, когда мозг буквально плавится от гной", – полагают лечащие врачи.