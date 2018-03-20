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<a href="http://33live.ru/novosti/20-03-2018-luchshij-bombardir-axl-zykov-vyzvan-iz-farm-kluba-v-karolinu.html" target="_blank">Лучший бомбардир АХЛ Зыков вызван из фарм-клуба в Каролину</a> - Российский хоккеист Шарлотт Чекерс Валентин Зыков призван в основную команду Каролина Харрикейнз. Этот вызов стал для россиянина уже вторым за последние 10 дней. Ранее хоккеист уже приезжал в расположение Каролины, однако спустя сутки был отправлен в обратном направлении.