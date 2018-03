Российский хоккеист Шарлотт Чекерс Валентин Зыков призван в основную команду Каролина Харрикейнз. Этот вызов стал для россиянина уже вторым за последние 10 дней. Ранее хоккеист уже приезжал в расположение Каролины, однако спустя сутки был отправлен в обратном направлении.

Российский хоккеист "Шарлотт Чекерс" Валентин Зыков призван в основную команду "Каролина Харрикейнз". Этот вызов стал для россиянина уже вторым за последние 10 дней. Об этом сообщил официальный Twitter команды.[NEWS] #Canes Recall Zykov From CharlotteThe forward leads the American Hockey League in goals.