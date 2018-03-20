В студии программы Прямой эфир с Андреем Малаховым появилась журналистка и писательница Лариса Штейнман, у которой, по ее словам, был роман со знаменитым артистом Александром Абдуловым. Женщина утверждает, что 12 лет назад родила от него дочь Мари-Изабель .

В студии программы"Прямой эфир" с Андреем Малаховым появилась журналистка и писательница Лариса Штейнман, у которой, по ее словам, был роман со знаменитымартистом Александром Абдуловым. Женщина утверждает, что 12 лет назад родила отнего дочьМари-ИзабельШтейнман продолжает доказывать своюправоту. Она прилетела из Франции, чтобы объяснить, почему Мари являетсяребенком Абдулова.Ларисауверена, что она пошла в знаменитого папу. "Настоящийотец Маруси – Саша Абдулов, известный российский актер. Маруся у меняснималась во французском фильме. Она хорошая актриса – это передалосьгенетически", – заявила женщина.Материал дополняется