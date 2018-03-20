В студии программы
Прямой эфир с Андреем Малаховым появилась журналистка и писательница Лариса Штейнман, у которой, по ее словам, был роман со знаменитым
артистом Александром Абдуловым. Женщина утверждает, что 12 лет назад родила от
него дочь
Мари-Изабель
.
В студии программы
"Прямой эфир" с Андреем Малаховым появилась журналистка и писательница Лариса Штейнман, у которой, по ее словам, был роман со знаменитым
артистом Александром Абдуловым. Женщина утверждает, что 12 лет назад родила от
него дочь
Мари-Изабель
.
Штейнман продолжает доказывать свою
правоту. Она прилетела из Франции, чтобы объяснить, почему Мари является
ребенком Абдулова.
Лариса
уверена, что она пошла в знаменитого папу. "Настоящий
отец Маруси – Саша Абдулов, известный российский актер. Маруся у меня
снималась во французском фильме. Она хорошая актриса – это передалось
генетически", – заявила женщина.
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