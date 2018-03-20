Французский биатлонист Мартен Фуркад признался, что накануне старта на соревнованиях в норвежском Холменколлене неизвестные сбили ему прицел. При этом француз отметил, что никого не подозревает и продолжает доверять всем коллегам.

Французский биатлонист Мартен Фуркад признался, что накануне старта на соревнованиях в норвежском Холменколлене неизвестные сбили ему прицел. При этом француз отметил, что никого не подозревает и продолжает доверять своим коллегам."Когда мой тренер ушел, я решил проверить свою винтовку и заметил, что прицел винтовки полностью скручен, – сказал Фуркад, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на NRK. – Конечно, я никого не виню в биатлонной семье за этот момент. Но хотя я и доверяю всем, но теперь буду внимательнее присматривать за своей винтовкой в оставшейся части сезона"."Я не исключаю, что мог и сам сбить прицел во время чистки винтовки. Однако если кто-то хотел мне навредить наверняка, то это нужно делать уже после пристрелки, перед самым началом гонки. Впрочем, эта ситуация все равно загадка".Напомним, что на этапе Кубка мира в Холменколлене Фуркад финишировал на первом месте, опередив ближайшего преследователя на 18,1 секунды. Во время гонки француз допустил два промаха на четырех огневых рубежах.