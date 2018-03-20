Владимира Путина отличает замечательное чувство юмора. Кроме
того, президент России любит КВН и может появиться на финальной игре высшей
лиги в декабре.
Владимира Путина отличает замечательное чувство юмора. Кроме
того, президент России любит КВН и может появиться на финальной игре высшей
лиги в декабре.
У Владимира Путина всегда прекрасное настроение, когда он
посещает игры Клуба веселых и находчивых. О реакции российского лидера на шутки
с политическим подтекстом рассказал президент международного союза КВН Александр
Масляков.
"Я его не пытал, доволен он или нет. Он – человек с
замечательным чувством юмора, это мне и КВНщикам тоже известно очень давно. И
тут он тоже замечательно на все реагировал. Игра, кстати, получилась
неплохая", – сказал Масляков.
Владимир Путин 1 марта посетил игру 1/8 финала высшей лиги
КВН (по телевидению ее показали 9 числа).После выступлений Путин поднялся на
сцену и поблагодарил КВНщиков за актуальность тем. Надо отметить, что ранее
члены клуба признавались, что многие "выезжают" на шутках про Путина
– и при этом организаторы не пытались ввести какую-либо цензуру на сценки про
политиков и правительство.
"В общем, игра была хорошая, у него (Путина) было
хорошее настроение", – заключил Александр Масляков, которого в прошлом
году президент наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II
степени. Орденоносец напомнил, что "у президентов есть традиция приходить
на игру перед выборами". А в следующий раз Владимир Владимирович может
посетить КВН уже в декабре. "Может и на финал прийти. Дожить надо, это
декабрь", – цитирует Маслякова
Как писали Dni.Ru, президент России Владимир Путин посетил съемки 1/8 финала высшей лиги КВН, после чего нашел время пообщаться с участниками юмористической программы. "Когда говорят о КВН, говорят о его долголетии, актуальности тем, которые звучат, и о таланте кавээнщиков, и за это КВН любят миллионы людей. Я просто хочу еще раз об этом сказать. Спасибо большое", – обратился российский лидер к собравшимся.