Владимира Путина отличает замечательное чувство юмора. Кроме того, президент России любит КВН и может появиться на финальной игре высшей лиги в декабре.

Владимира Путина отличает замечательное чувство юмора. Крометого, президент России любит КВН и может появиться на финальной игре высшейлиги в декабре.У Владимира Путина всегда прекрасное настроение, когда онпосещает игры Клуба веселых и находчивых. О реакции российского лидера на шуткис политическим подтекстом рассказал президент международного союза КВН АлександрМасляков."Я его не пытал, доволен он или нет. Он – человек сзамечательным чувством юмора, это мне и КВНщикам тоже известно очень давно. Итут он тоже замечательно на все реагировал. Игра, кстати, получиласьнеплохая", – сказал Масляков.Владимир Путин 1 марта посетил игру 1/8 финала высшей лигиКВН (по телевидению ее показали 9 числа).После выступлений Путин поднялся насцену и поблагодарил КВНщиков за актуальность тем. Надо отметить, что ранеечлены клуба признавались, что многие "выезжают" на шутках про Путина– и при этом организаторы не пытались ввести какую-либо цензуру на сценки прополитиков и правительство."В общем, игра была хорошая, у него (Путина) былохорошее настроение", – заключил Александр Масляков, которого в прошломгоду президент наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IIстепени. Орденоносец напомнил, что "у президентов есть традиция приходитьна игру перед выборами". А в следующий раз Владимир Владимирович можетпосетить КВН уже в декабре. "Может и на финал прийти. Дожить надо, этодекабрь", – цитирует МасляковаКак писали Dni.Ru, президент России Владимир Путин посетил съемки 1/8 финала высшей лиги КВН, после чего нашел время пообщаться с участниками юмористической программы. "Когда говорят о КВН, говорят о его долголетии, актуальности тем, которые звучат, и о таланте кавээнщиков, и за это КВН любят миллионы людей. Я просто хочу еще раз об этом сказать. Спасибо большое", – обратился российский лидер к собравшимся.