Мать 22-летней иркутской модели Катерины Стецюк, арестованной в ОАЭ после того, как ей удалось спастись от напавшего на нее маньяка, рассказала о произошедшем. По ее словам, мужчина выдвинул обвинения против девушки, чтобы избежать наказания.

Мать 22-летней иркутской модели КатериныСтецюк, арестованной в ОАЭ после того, как ей удалось спастись от напавшего нанее маньяка, рассказала о произошедшем. По ее словам, мужчина выдвинулобвинения против девушки, чтобы избежать наказания.Россиянкаполетела в Дубай по приглашению в качестве модели 15 февраля этого года. Катеринаежедневно выходила на связь с родителями, но 2 марта пропала. Тревогузабила мать. Через несколько дней женщина подала заявление на розыск вИнтерпол.Выяснилось,что Стецюк находится в больнице. Девушка пробыла несколько дней в коме и,очнувшись, связалась со знакомыми. Катерина написала родителям, что у неесломан позвоночник после прыжка с шестого этажа. "У нее перелом спины, у нее повреждены трипозвоночника, один позвоночник вообще в порошок стерт, пробито легкое, изрезаныпальцы – между ними борьба была. Она пыталась защитить себя", -цитирует мать модель РЕН ТВ.Катерина рассказала родительнице,что напавший на нее мужчина в течение двух недель пытался за ней ухаживать,буквально "не отлипая". Но девушка не соглашалась заводить с ним романтическиеотношения, потому что ее сердце было занято – в Иркутске у нее есть возлюбленный,с которым они собирались пожениться.Однако навязчивый ухажер не унимался, продолжаяатаковать девушку. Пытаясь расположить модель к себе, он предложил ей открытьбизнес посерьезнее и пригласил к нему домой. "Они покатались по Дубаю ипоехали к нему. Он взял себе бутылку водки, со слов Катерины. Катерина жевообще не пьет, даже шампанского на Новый год не хотела пить. Она поднялась кнему. В комнате он наложил себе закуску, налил водки себе", – рассказала мать девушки.Но вскоре мужчина "превратилсяв зверя". Допил водку, схватил со стола нож и стал угрожать ей, придавив россиянкук стене. "Онстал тыкать у головы ножом и приказал раздеться. От страха она разделась. Покаон пошел в душ, она побежала к двери. Он выскочил из душа, швырнул девушку напол. Она пыталась обороняться", – поделилась жуткимиподробностями женщина.Единственным путем спасениястало бегство – она выпрыгнула из окна шестого этажа. Ее отвезли в больницу,где ей провели две операции. Мать подозревает, что к произошедшему причастенменеджер модели, ведь, когда Катерина пропала, организатор пыталась сказать,что Катерина уехала в другой город."Он хотел скрыться, но местная полиция егопривела в следственный изолятор. Буквально через несколько дней, чтобы обернутьдело против моей дочери, написал на нее заявление. Якобы "я Катеринупригласил в гости, она стала вести себя неадекватно: накинулась на меня сножом. И поэтому, обороняясь от нее, я ее скинул с шестого этажа". Якобыон защищался от хрупкой девушки", – поделилась мать пострадавшей. В настоящее времядевушка находится в тюрьме в тяжелом состоянии. У нее отобрали средство связи –у матери нет контакта с дочерью. "Она не чувствует спину, ребра, ногу до колена. Она боится статьинвалидом", - рассказала она.Какписали Dni.Ru, модель не может самостоятельно передвигаться, а для дальнейшеголечения и реабилитации требуется крупная сумма – около миллиона рублей. Пословам врачей, надежда на выздоровление есть. Родственники сибирячки открылисбор средств.