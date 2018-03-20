Мать 22-летней иркутской модели Катерины
Стецюк, арестованной в ОАЭ после того, как ей удалось спастись от напавшего на
нее маньяка, рассказала о произошедшем. По ее словам, мужчина выдвинул
обвинения против девушки, чтобы избежать наказания.
Мать 22-летней иркутской модели Катерины
Стецюк, арестованной в ОАЭ после того, как ей удалось спастись от напавшего на
нее маньяка, рассказала о произошедшем. По ее словам, мужчина выдвинул
обвинения против девушки, чтобы избежать наказания.
Россиянка
полетела в Дубай по приглашению в качестве модели 15 февраля этого года. Катерина
ежедневно выходила на связь с родителями, но 2 марта пропала. Тревогу
забила мать. Через несколько дней женщина подала заявление на розыск в
Интерпол.
Выяснилось,
что Стецюк находится в больнице. Девушка пробыла несколько дней в коме и,
очнувшись, связалась со знакомыми. Катерина написала родителям, что у нее
сломан позвоночник после прыжка с шестого этажа. "У нее перелом спины, у нее повреждены три
позвоночника, один позвоночник вообще в порошок стерт, пробито легкое, изрезаны
пальцы – между ними борьба была. Она пыталась защитить себя", -
цитирует мать модель РЕН ТВ.
Катерина рассказала родительнице,
что напавший на нее мужчина в течение двух недель пытался за ней ухаживать,
буквально "не отлипая". Но девушка не соглашалась заводить с ним романтические
отношения, потому что ее сердце было занято – в Иркутске у нее есть возлюбленный,
с которым они собирались пожениться.
Однако навязчивый ухажер не унимался, продолжая
атаковать девушку. Пытаясь расположить модель к себе, он предложил ей открыть
бизнес посерьезнее и пригласил к нему домой. "Они покатались по Дубаю и
поехали к нему. Он взял себе бутылку водки, со слов Катерины. Катерина же
вообще не пьет, даже шампанского на Новый год не хотела пить. Она поднялась к
нему. В комнате он наложил себе закуску, налил водки себе", – рассказала мать девушки.
Но вскоре мужчина "превратился
в зверя". Допил водку, схватил со стола нож и стал угрожать ей, придавив россиянку
к стене. "Он
стал тыкать у головы ножом и приказал раздеться. От страха она разделась. Пока
он пошел в душ, она побежала к двери. Он выскочил из душа, швырнул девушку на
пол. Она пыталась обороняться", – поделилась жуткими
подробностями женщина.
Единственным путем спасения
стало бегство – она выпрыгнула из окна шестого этажа. Ее отвезли в больницу,
где ей провели две операции. Мать подозревает, что к произошедшему причастен
менеджер модели, ведь, когда Катерина пропала, организатор пыталась сказать,
что Катерина уехала в другой город.
"Он хотел скрыться, но местная полиция его
привела в следственный изолятор. Буквально через несколько дней, чтобы обернуть
дело против моей дочери, написал на нее заявление. Якобы "я Катерину
пригласил в гости, она стала вести себя неадекватно: накинулась на меня с
ножом. И поэтому, обороняясь от нее, я ее скинул с шестого этажа". Якобы
он защищался от хрупкой девушки", – поделилась мать пострадавшей. В настоящее время
девушка находится в тюрьме в тяжелом состоянии. У нее отобрали средство связи –
у матери нет контакта с дочерью. "Она не чувствует спину, ребра, ногу до колена. Она боится стать
инвалидом", - рассказала она.
Как
писали Dni.Ru, модель не может самостоятельно передвигаться, а для дальнейшего
лечения и реабилитации требуется крупная сумма – около миллиона рублей. По
словам врачей, надежда на выздоровление есть. Родственники сибирячки открыли
сбор средств.