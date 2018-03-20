Американские медики нашли доказательства
эффективности виагры в предотвращении колоректального рака. Сообщается, что прием таблеток для
потенции активизирует процесс естественного устранения аномальных клеток в
организме.
Американские медики нашли доказательства
эффективности виагры в предотвращении колоректального рака. Сообщается, что прием таблеток для
потенции активизирует процесс естественного устранения аномальных клеток в
организме.
Ученые
провели эксперимент на мышах с активным геном колоректального рака, давая
животным питьевую воду с растворенным в ней препаратом. Результат опытов
оказался очень позитивным: виагра в два раза уменьшала количество полипов
в кишечнике, из которых и развиваются раковые опухоли.
Специалисты объяснили, что препарат обладает способностью расслаблять мускулатуру вокруг
кровеносных сосудов, что увеличивает проводимость крови. Данное свойство лекарства используется не только при лечении импотенции, но и назначается пациентам с нарушением
кровообращения из-за сужения сосудов.
Теперь медики
удостоверились еще и в том, что прием виагры запускает механизм естественного
устранения аномальных клеток в организме, сообщает журнал Cancer
Prevention Research. Ранее эксперты заметили, что прием виагры позитивно влияет
на состояние пациентов, перенесших операцию на сердце: благодаря действию
лекарства уменьшалось количество тромбов. Ученые тогда заявили, что виагра
снижает риск смертельно опасных сгустков крови на 30%.
Напомним, что ученые уже давно начали
расширять область применения таблеток для эректильной дисфункции. Так,
например, виагра
может способствовать улучшению репродуктивной функции женщины. Применение силденафила в
значительной степени усиливает приток крови к органам малого таза, что повышает
способность слизистой оболочки матки к прикреплению оплодотворенной яйцеклетки.
На фоне недостаточного кровоснабжения слизистой оболочки матки возникают
различные проблемы: от воспалений до невозможности забеременеть. Как оказалось, виагра может эффективно
бороться с этими проблемами.