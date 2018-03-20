Американские медики нашли доказательства эффективности виагры в предотвращении колоректального рака. Сообщается, что прием таблеток для потенции активизирует процесс естественного устранения аномальных клеток в организме.

Американские медики нашли доказательстваэффективности виагры в предотвращении колоректального рака. Сообщается, что прием таблеток дляпотенции активизирует процесс естественного устранения аномальных клеток ворганизме.Ученыепровели эксперимент на мышах с активным геном колоректального рака, даваяживотным питьевую воду с растворенным в ней препаратом. Результат опытовоказался очень позитивным: виагра в два раза уменьшала количество полиповв кишечнике, из которых и развиваются раковые опухоли.Специалисты объяснили, что препарат обладает способностью расслаблять мускулатуру вокругкровеносных сосудов, что увеличивает проводимость крови. Данное свойство лекарства используется не только при лечении импотенции, но и назначается пациентам с нарушениемкровообращения из-за сужения сосудов.Теперь медикиудостоверились еще и в том, что прием виагры запускает механизм естественногоустранения аномальных клеток в организме, сообщает журнал CancerPrevention Research. Ранее эксперты заметили, что прием виагры позитивно влияетна состояние пациентов, перенесших операцию на сердце: благодаря действиюлекарства уменьшалось количество тромбов. Ученые тогда заявили, что виаграснижает риск смертельно опасных сгустков крови на 30%.Напомним, что ученые уже давно началирасширять область применения таблеток для эректильной дисфункции. Так,например, виаграможет способствовать улучшению репродуктивной функции женщины. Применение силденафила взначительной степени усиливает приток крови к органам малого таза, что повышаетспособность слизистой оболочки матки к прикреплению оплодотворенной яйцеклетки.На фоне недостаточного кровоснабжения слизистой оболочки матки возникаютразличные проблемы: от воспалений до невозможности забеременеть. Как оказалось, виагра может эффективнобороться с этими проблемами.