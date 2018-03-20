Первая
леди США оконфузилась на глазах у десятка журналистов. Дональд Трамп пришел на
помощь красотке-жене.
Первая
леди США оконфузилась на глазах у десятка журналистов. Дональд Трамп пришел на
помощь красотке-жене.
Дональд и
Меланья покидали Белый дом и направлялась в
штат Нью-Гэмпшир. На посадочной площадке, где знаменитостей ожидал
вертолет, собрались папарацци. Проходя по ухабистому газону жена американского
президента не удержалась на высоких каблуках и споткнулась на глазах у фотографов.
Немолодой супруг поймал красавицу Меланью за талию и не дал ей упасть.
Любовь к элегантной
обуви впервые подвела первую леди, по крайней мере публично с ней еще не
случалось ничего подобного. Экстремально высокие каблуки – это фишка леди
Трамп.
Любимые марки звезды это: Manolo Blahnik BB 105 Point Toe Pumps стоимостью чуть
более 500 долларов, Christian Louboutin
So Kate 120 Pumps и Ballalla Flats – от 600 долларов за пару. Кстати, в день
происшествия из-за холодной погоды Меланья изменила своим предпочтениям и выбрала сапоги от Gianvito Rossi, что, возможно, повлияло на
грациозность первой леди.
Добавим, что уже несколько лет жена Трампа считается настоящей иконой стиля.
Умение подобрать элегантную, а главное уместную на любом событии одежду – ее конек.
Недоброжелатели и завистники ждут хоть малейшего модного промаха, чтобы
сместить Меланью с пьедестала, но, как видимо, первая леди США не собирается им
уступать.
Меланья – третья жена американского президента. Она на 24 года моложе супруга.
У пары есть общий сын Бэррон Уильям Трамп – это самый младший, пятый ребенок
Дональда. Пара состоит в браке уже более 14 лет.