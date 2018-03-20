Первая леди США оконфузилась на глазах у десятка журналистов. Дональд Трамп пришел на помощь красотке-жене.

Перваяледи США оконфузилась на глазах у десятка журналистов. Дональд Трамп пришел напомощь красотке-жене.Дональд иМеланья покидали Белый дом и направлялась вштат Нью-Гэмпшир. На посадочной площадке, где знаменитостей ожидалвертолет, собрались папарацци. Проходя по ухабистому газону жена американскогопрезидента не удержалась на высоких каблуках и споткнулась на глазах у фотографов.Немолодой супруг поймал красавицу Меланью за талию и не дал ей упасть.Любовь к элегантнойобуви впервые подвела первую леди, по крайней мере публично с ней еще неслучалось ничего подобного. Экстремально высокие каблуки – это фишка ледиТрамп.Любимые марки звезды это: Manolo Blahnik BB 105 Point Toe Pumps стоимостью чутьболее 500 долларов, Christian LouboutinSo Kate 120 Pumps и Ballalla Flats – от 600 долларов за пару. Кстати, в деньпроисшествия из-за холодной погоды Меланья изменила своим предпочтениям и выбрала сапоги от Gianvito Rossi, что, возможно, повлияло награциозность первой леди.Добавим, что уже несколько лет жена Трампа считается настоящей иконой стиля.Умение подобрать элегантную, а главное уместную на любом событии одежду – ее конек.Недоброжелатели и завистники ждут хоть малейшего модного промаха, чтобысместить Меланью с пьедестала, но, как видимо, первая леди США не собирается имуступать.Меланья – третья жена американского президента. Она на 24 года моложе супруга.У пары есть общий сын Бэррон Уильям Трамп – это самый младший, пятый ребенокДональда. Пара состоит в браке уже более 14 лет.