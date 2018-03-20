Ученик школы округа Сент-Мэри в штате Мэриленд, открывший стрельбу и ранивший двух учащихся, скончался от полученных ранений. Об этом шериф округа Тим Кэмерон сообщил на пресс-конференции.

Ученик школы округа Сент-Мэри в штате Мэриленд, открывший стрельбу и ранивший двух учащихся, скончался от полученных ранений. Об этом шериф округа Тим Кэмерон сообщил на пресс-конференции.Как уточняет ТАСС, нападавший в начале учебного дня вошел в здание и ранил в холле девушку, затем ранение получил другой ученик школы. В этот момент огонь по злоумышленнику открыл сотрудник школы. Завязалась перестрелка, в результате преступник был обезврежен.Инцидент произошел в школе "Грейт Миллс": ученики были направлены в другое учебное заведение.