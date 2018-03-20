Николя Саркози оказался под стражей. Экс-президента Франции задержали по подозрению в финансировании одной из его избирательных кампаний бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи.

Николя Саркози оказался под стражей. Экс-президента Франциизадержали по подозрению в финансировании одной из его избирательных кампанийбывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи.Французское правосудие не делает скидок на высокий рангподозреваемых – так что бывшему президенту может грозить реальное уголовноедело, отмечают наблюдатели.Сейчас политик находится в помещении судебной полиции вНантере. Бывший президент пробудет под стражей минимум 48 часов. За это времяему, согласно закону, должны предъявить официальные обвинения – либо отпустить.Обвинения в адрес Саркози о незаконном финансировании его избирательнойкампании 2007 года всплывали неоднократно. Те выборы он выиграл. Но соперникиподозревали, что Саркози получал средства от лидера Ливии Муаммара Каддафи.И это далеко не все подозрения, которые озвучивались вразное время во французской прессе. Экс-президент может предстать перед судом иза нелегальные финансы, полученные на другую выборную кампанию – 2012 года. ЕеСаркози, правда, провалил.Эту историю в СМИ назвали делом "Бигмалион". КромеНиколя Саркози, по нему проходят еще 13 человек. "Бигмалион" —пиар-агентство, работавшее на партию "Союз за народное движение"(СНД) и предвыборную кампанию Саркози. Услуги, которые оказывали Саркозипиарщики на выборах, проводились как внутрипартийные мероприятия. Таким образомбывший французский лидер с помощью поддельных счетов-фактур скрывал частьрасходов на президентскую кампанию. С помощью таких махинаций Саркози удалосьскрыть около 11 миллионов евро.А в 2017 году Николя Саркози заподозрили в получении взяткиот Катара. Предполагается, что французский экс-президент повлиял на решениеФИФА – и подтолкнул международную футбольную организацию к выбору Дохи вкачестве столицы чемпионата мира по футболу в 2022 году.Всего во Франции ведется порядка десяти расследований, вкоторых так или иначе фигурирует имя бывшего президента. "На нем виситдостаточно много обвинений, однако до сих пор ему удавалось от них отбиться.Все еще продолжается расследование о возможном незаконном получении средств наизбирательную кампанию у владелицы фирмы L'Oreal. Кроме того, Саркозиподозревают в выплате "откатов" при продаже Пакистану подводных лодокв 1990-х годах", – отметил руководитель Центра французских исследованийИнститута Европы РАН Юрий Рубинский в интервьюЭксперт подчеркивает, что во Франции высокопоставленныечиновники часто подвергаются уголовным преследованиям. Некоторым дажеприходилось прятаться за границей. Так что Саркози может грозить реальныйтюремный срок.