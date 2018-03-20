Николя Саркози оказался под стражей. Экс-президента Франции
задержали по подозрению в финансировании одной из его избирательных кампаний
бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи.
Николя Саркози оказался под стражей. Экс-президента Франции
задержали по подозрению в финансировании одной из его избирательных кампаний
бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи.
Французское правосудие не делает скидок на высокий ранг
подозреваемых – так что бывшему президенту может грозить реальное уголовное
дело, отмечают наблюдатели.
Сейчас политик находится в помещении судебной полиции в
Нантере. Бывший президент пробудет под стражей минимум 48 часов. За это время
ему, согласно закону, должны предъявить официальные обвинения – либо отпустить.
Обвинения в адрес Саркози о незаконном финансировании его избирательной
кампании 2007 года всплывали неоднократно. Те выборы он выиграл. Но соперники
подозревали, что Саркози получал средства от лидера Ливии Муаммара Каддафи.
И это далеко не все подозрения, которые озвучивались в
разное время во французской прессе. Экс-президент может предстать перед судом и
за нелегальные финансы, полученные на другую выборную кампанию – 2012 года. Ее
Саркози, правда, провалил.
Эту историю в СМИ назвали делом "Бигмалион". Кроме
Николя Саркози, по нему проходят еще 13 человек. "Бигмалион" —
пиар-агентство, работавшее на партию "Союз за народное движение"
(СНД) и предвыборную кампанию Саркози. Услуги, которые оказывали Саркози
пиарщики на выборах, проводились как внутрипартийные мероприятия. Таким образом
бывший французский лидер с помощью поддельных счетов-фактур скрывал часть
расходов на президентскую кампанию. С помощью таких махинаций Саркози удалось
скрыть около 11 миллионов евро.
А в 2017 году Николя Саркози заподозрили в получении взятки
от Катара. Предполагается, что французский экс-президент повлиял на решение
ФИФА – и подтолкнул международную футбольную организацию к выбору Дохи в
качестве столицы чемпионата мира по футболу в 2022 году.
Всего во Франции ведется порядка десяти расследований, в
которых так или иначе фигурирует имя бывшего президента. "На нем висит
достаточно много обвинений, однако до сих пор ему удавалось от них отбиться.
Все еще продолжается расследование о возможном незаконном получении средств на
избирательную кампанию у владелицы фирмы L'Oreal. Кроме того, Саркози
подозревают в выплате "откатов" при продаже Пакистану подводных лодок
в 1990-х годах", – отметил руководитель Центра французских исследований
Института Европы РАН Юрий Рубинский в интервью
Эксперт подчеркивает, что во Франции высокопоставленные
чиновники часто подвергаются уголовным преследованиям. Некоторым даже
приходилось прятаться за границей. Так что Саркози может грозить реальный
тюремный срок.