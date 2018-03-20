Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что все зарубежные послы приглашены в среду в МИД России для разъяснения российской позиции по делу Сергея Скрипаля. Она подчеркнула, что у России до сих пор нет данных о том, чем именно он был отравлен.

Все аккредитованные в России послы зарубежных государств приглашены в среду в МИД России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Основной темой встречи станет ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ."Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны", — сказала Захарова.Она подчеркнула, что у России до сих пор нет данных о том, чем именно был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, хотя в прессе "прессе появляется большое количество мнений, оценок и даже "воспоминаний" экспертов на заданную тему"."Соответственно, все гипотезы на этот счет лишь уводят внимание от главной темы — непредоставления Великобританией России никаких фактологических материалов, кроме обвинений, озвучиваемых в хамской манере", — отметила она.Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 5 марта в Солсбери без сознания. Оба оказались в критическом состоянии якобы из-за воздействия нервно-паралитического вещества "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Москва причастность к отравлению Скрипаля категорически отрицает. Сегодня из Лондона вылетели 23 российских дипломата, которых выслали британские власти.