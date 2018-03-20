Звонок неизвестного мужчины привел к жестокой расправе в Иркутске: 26-летний уроженец Таджикистана зарезал полуторагодовалого сына и 21-летнюю супругу, заподозрив последнюю в измене. Задержание подозреваемого сняли на видео.

Звонок неизвестного мужчины привел к жестокой расправе в Иркутске: 26-летний уроженец Таджикистана зарезал полуторагодовалого сына и 21-летнюю супругу, заподозрив последнюю в измене, сообщило региональное управление СКР. Задержание подозреваемого сняли на видео."В квартиру пришёл, отмечали день рождения ребёнка. На следующий день звонит какой-то под наркотиками, и это… изменила", — рассказал мигрант.Тело женщины и маленького мальчика вечером 13 марта обнаружила хозяйка квартиры на Байкальской улице, которую она сдавала посуточно. По предварительной версии, после звонка последовал короткий разговор с супругой, после чего мужчина схватил нож и зарезал сначала сына, а потом и неверную спутницу жизни. Около суток злоумышленник скрывался в домике на территории садового товарищества, где его и задержали. Следователи утверждают, что он искал пути перебраться на родину, в Таджикистан.Взятый под стражу задержанный признал свою вину, ему грозит пожизненный срок по статье "Убийство двух и более лиц".