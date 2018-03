С уверенной победой в президентских выборах Владимира Путина поздравил американский лидер. Дональд Трамп сам позвонил российскому лидеру, в ходе разговора стороны обсудили совместную борьбу с международным терроризмом, ситуацию в Сирии, внутриукраинский кризис и обстановку на Корейском полуострове. Выборы остаются одной из главных тем мировой прессы.

С уверенной победой в президентских выборах Владимира Путина поздравил американский лидер. По информации пресс-службы Кремля, Дональд Трамп сам позвонил российскому лидеру, в ходе разговора стороны обсудили совместную борьбу с международным терроризмом, ситуацию в Сирии, внутриукраинский кризис и обстановку на Корейском полуострове.В Кремле отметили, что "в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях". Президенты двух стран условились "о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США". Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне. Выборы президента остаются одной из главных тем мировой прессы.Мировая реакция на итоги президентских выборов в России похожа на извечное стремление иностранцев понять загадочную русскую душу. Это исследование всегда принимает смешанную форму — откровенное хамство, "диванная аналитика" и честные попытки разобраться.Пресс-секретарь Дональда Трампа Хоган Гибли озадачил журналистов, когда сообщил, что победа Владимира Путина не стала сюрпризом для американской администрации, поэтому звонок в Москву не запланирован. Впрочем, эта странность был исправлена. Сегодня днем Трамп позвонил и поздравил Владимира Путина.При этом ожидаемо результат выборов в России проигнорировал Лондон. Хотя именно Великобритания, по общему мнению, в последние дни перед голосованием постаралась, чтобы по всему миру к избирательным участкам выстраивались очереди. Россия, объясняют СМИ, чувствует себя осажденной крепостью, которой нужен сильный командир и всеобщая мобилизация.Corriere Della Sera пишет: "Владимир Путин переизбран с более чем 76,5% голосов на пост президента России еще на шесть лет, до 2024 года. Он победил с огромным отрывом от соперников, что стало безоговорочным подтверждением законности его долгого правления".Новостные выпуски крутят несколько видеороликов с нарушениями. Этим манипуляциям удивляются даже западные комментаторы. "Кристоф, Путин в этих выборах получает три четверти голосов. Это, наверное, фальсификация или нет?" – спрашивает ведущий WELT (TV). "Абсолютно. И поэтому нужно также сказать, что эти попытки манипуляции на выборах были прямо-таки абсурдными, потому что Путину на самом деле это даже не нужно", — отвечает корреспондент Кристоф Ваннер.В Германии, пишет Der Spiegel, на выборы пришли 33799 граждан России. Это вполовину больше, чем в 2012 году. Die Frankenpost ёрничает, что "для этого не пришлось даже доставать водку". Результат Путина здесь почти 83 процента. У занявшей, по Германии, второе место Собчак — 6,84 процента. О шансах конкурентов Путина рассуждают многие, но Der Spiegel признает, что два процента – это красная цена российской либеральной оппозиции. И дело тут явно не только в национальной гордости, восстановленной Путиным. В этом рупор буржуазии The Wall Street Journal соглашается с кубинской коммунистической Granma."Рейтинг популярности Путина перед выборами превысил отметку в 80%. Этот рейтинг постепенно увеличивался по мере колоссального роста уровня жизни российского населения за последние 20 лет", — признает The Wall Street Journal. "Успех Путина кроется в том, что ему удалось достичь устойчивого развития России как в политическом, так и в экономическом и социальном плане", — отмечает Granma.Первыми с успехом или, как пишет The Financial Times, с триумфом на выборах Путина поздравили как раз руководства Кубы, Сербии, Китая, Индии, Ирана, Сирии. Позвонили премьер Израиля и президент Франции. К вечеру понедельника в Кремль пришла поздравительная телеграмма из Берлина. "Уважаемый господин президент, от всего сердца поздравляю Вас с очередным избранием президентом Российской Федерации", — говорится в телеграмме Ангелы Меркель."Мы предполагаем, что Россия продолжит оставаться трудным партнером для Германии. Однако России также требуется решать глобальные международные конфликты, в связи с чем мы нацелены поддерживать диалог между нашими странами", — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.Так новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас впервые высказался о России. Еще он сказал, что эти выборы, на которых за Путина проголосовало три четверти избирателей, нельзя считать "честным политическим соревнованием". Парадоксы демократии. Очевидно, честным соревнованием господин Маас считает ситуацию, когда две трети немцев не хотят четвертого срока Ангелы Меркель, а она снова становится канцлером.