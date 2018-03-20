Скоростное шоссе выбрал для своих прогулок юный житель вьетнамской провинции Куангнинь, где его и застали вовремя остановившиеся водители. Спасение младенца попало в объектив камеры регистратора. Родители малыша, как позже выяснилось, владеют торговыми лавками по обе стороны шоссе и просто не успевают следить за активно исследующим доступное пространство сыном. Первым остановился водитель самосвала, его примеру последовал и владелец легковушки.

Скоростное шоссе выбрал для своих "прогулок" юный житель вьетнамской провинции Куангнинь, где его и застали вовремя остановившиеся водители, отмечает Phapluatplus.vn. Спасение младенца попало в объектив камеры регистратора.Эти кадры были сделаны 13 марта на подъезде к городу Камфа на северо-востоке страны. Родители малыша, как позже выяснилось, владеют торговыми лавками по обе стороны шоссе и просто не успевают следить за активно исследующим доступное пространство сыном.Во время очередной своей вылазки мальчик добрался до дороги и направился к разделяющему ее пополам отбойнику. Стоит отметить, что проезжую часть он пересекал примерно в 10 метрах от пешеходного перехода, перед которым автолюбители обычно сбрасывают скорость. Первым остановился водитель самосвала, его примеру последовал и владелец легковушки, из кабины которой велась запись.Мужчины бросились на помощь невозмутимому младенцу, но в этот момент с противоположной стороны дороги подоспела его мама, которая вернула чудом не пострадавшего отпрыска в родной дом.