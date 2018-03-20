× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/20-03-2018-most-v-krym-otkroyut-dlya-legkovyx-avtomobilej-uzhe-k-letu.html" target="_blank">Мост в Крым откроют для легковых автомобилей уже к лету</a> - Автомобильный мост через Керченский пролив планировали сдать к концу 2018 года, однако в ходе недавнего визита Владимира Путина генподрядчик выразил готовность открыть объект раньше срока. Теперь в Минтрансе конкретизировали, когда - и как именно - запустят на мост транспортный поток.