Мультсериал Домики студии 100 киловатт получил награду 23-го Открытого российского фестиваля анимационного кино. Один из самых авторитетных смотров отрасли прошел в Суздале.

Мультсериал "Домики" студии "100 киловатт" получил награду 23-го Открытого российского фестиваля анимационного кино. Один из самых авторитетных смотров отрасли прошел в Суздале.Диплом в категории "Лучший сериал" с формулировкой "За оригинальную визуализацию архитектурного наследия для детей" был вручен режиссеру Виктору Азееву за серию "Кижи".Сериал "Домики" рассчитан на детскую аудиторию от 3 до 6 лет. Каждая серия посвящена какому-либо знаменитому строению, известному архитектурному сооружению России или мира. А главным героем является харизматичный домик на колесах Гриша. Простым и доступным языком создатели сериала рассказывают малышам не только о том, почему раньше люди жили в землянках, какой высоты "Ласточкино гнездо", и из чего построено иглу, но и почему нельзя обижать и обижаться, как научиться дружить, и зачем нужны знания об окружающем мире.В серии "Кижи" главный герой сериала отправляется в путешествие по Золотому кольцу России, чтобы навестить знаменитые деревянные церкви. Именно гармоничное сочетание яркой 3D-анимации и образовательного контента и покорило жюри фестиваля в Суздале.Для студии "100 киловатт", которая существует всего год, это первая большая награда. При этом компания уже успела выпустить в эфир два анимационных сериала, и еще два проекта находятся в производстве.