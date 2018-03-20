Захламили кладбище мусором. Суздальская межрайонная прокуратура побывала в местах захоронения рядом с деревней Пантелиха. В ходе проверки было выявлено, что на кладбище нарушены санитарные и экологические требования. Отсутствует система хозяйственного водоснабжения и элементарные урны для утилизации отходов.

20.03.2018Захламили кладбище мусором. Суздальская межрайонная прокуратура побывала в местах захоронения рядом с деревней Пантелиха. В ходе проверки было выявлено, что на кладбище нарушены санитарные и экологические требования. Отсутствует система хозяйственного водоснабжения и элементарные урны для утилизации отходов. Прокуратура подала в суд и потребовала обязать администрацию Селецкого сельского поселения оборудовать кладбище мусоросборником и водоснабжением. Суздальский районный суд с исковыми требованиями согласился. Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.Метки: ЖКХ, кладбище, мусор, водоснабжение, прокуратура, суд