Жители подмосковных Люберец спасли двух смуглых ночных бабочек, которых выпившие охранники платной парковки выгнали полуголыми на мороз, отказавшись платить за услуги. Очевидцы сняли на видео бегавших по снегу представительниц одной из древнейших профессий.

Жители подмосковных Люберец спасли двух смуглых ночных бабочек, которых выпившие охранники платной парковки выгнали полуголыми на мороз, отказавшись платить за услуги. Очевидцы сняли на видео бегавших по снегу представительниц одной из древнейших профессий.Инцидент, по данным РИАМО, произошел минувшее воскресенье, 18 марта. Сотрудники ЧОП решили скрасить вечер в обществе представительниц Черного континента, которых и заказали к себе в бытовку. Что именно не устроило клиентов — сервис или расценки, — установить не удалось, но вскоре они выставили полуголых проституток на мороз.На помощь девушкам пришли местные жители, которые заставили пьяных охранников вернуть жрицам любви недостающие элементы гардероба и телефоны.Позже пострадали и сами сотрудники ЧОП — их, как сообщили очевидцы, уволили.