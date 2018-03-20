Мероприятия будут реализованы в рамках стартовавшей Недели детской дорожной безопасности.

За прошедшие два месяца текущего года на территории региона зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых 21 ребенок получил ранения. В 13 автоавариях дети пострадали в качестве пассажиров, что составляет 65% от общего количества дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними. В двух автоавариях дети получили травмы, находясь в салоне транспортных средств, когда их перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Такие происшествия зарегистрированы в Муромском и Суздальском районах.Весенний период зачастую характеризуется увеличением количества автоаварий с участием несовершеннолетних. С целью привлечения внимания жителей региона к проблемам аварийности с участием детей в преддверии весенних каникул на территории области проводится Неделя детской дорожной безопасности, которая продлится до 25 марта.Основной комплекс профилактических мероприятий запланировано реализовать в образовательных организациях. Во взаимодействии с администрациями школ и родительскими комитетами сотрудники полиции проконтролируют соблюдение водителями правила перевозки детей. Для осуществления этой цели будут сформированы группы родительского контроля.Педагоги по окончании учебных занятий будут проводить с обучающимися «пятиминутки» по дорожной безопасности, а сотрудники Госавтоинспекции побеседуют с обучающимися, организуют конкурсы по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, а также окажут необходимую помощь в обновлении информационных стендов и уголков по БДД.Еще одним профилактическим направлением в отведенных временных рамках будет посещение сотрудниками ГИБДД, ветеранами службы Госавтоинспекции, дружинниками трудовых коллективов автопредприятий и организаций. Во время таких встреч будут рассмотрены конкретные случаи дорожных происшествий с демонстрацией фотоматериалов, разбором сопутствующих причин и условий, с акцентом на необходимость быть предельно внимательными в местах возможного появления детей на дороге, в местах расположения пешеходных переходов и детских организаций.