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<a href="http://33live.ru/novosti/20-03-2018-na-novom-xechtbeke-hyundai-mozhno-gonyat-po-treku-ne-boyas-poteryat-garantiyu.html" target="_blank">На новом хэчтбеке Hyundai можно гонять по треку, не боясь потерять гарантию</a> - Hyundai сделала весьма щедрый подарок покупателям нового горячего хэтчбека i30 N. В компании, видимо, справедливо предположили, что такому автомобилю грех время от времени не выезжать на гоночную трассу, и заявили, что хот-хэтч не слетит с гарантии за участие в трек-днях.