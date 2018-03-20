На ВДНХ завершилась реставрация золотой звезды, которая украшает шпиль центрального павильона. Работать специалистам пришлось на многометровой высоте. Необходимо было отремонтировать каркас, восстановить позолоту и утраченные детали. Столь масштабное обновление проводилось впервые за несколько десятилетий.

На ВДНХ завершилась реставрация золотой звезды, которая украшает шпиль центрального павильона. Работать специалистам пришлось на многометровой высоте. Необходимо было отремонтировать каркас, восстановить позолоту и утраченные детали. Столь масштабное обновление проводилось впервые за несколько десятилетий.Прямо сейчас реставраторы разбирают последние строительные леса. Работа сложная и опасная, проводится почти на стометровой высоте. Процесс при этом затрудняет сильный ветер. Но совсем скоро символ ВДНХ — золотая звезда — засияет так же ярко, как прежде.Реставрация главного украшения центрального павильона продолжалась три с половиной месяца. За это время были восстановлены утраченные медные элементы, и восьмиметровую конструкцию покрыли позолотой, которая была полностью утрачена. Также укрепили несущий каркас."Были очень большие утраты, золота там уже практически не было, оставался только грунтовочный слой, и очень много коррозии было, которую мы, соответственно, убирали и восстанавливали все остальное", — рассказывает реставратор Тимур Асаев.Реставрация проводилась на высоте, без демонтажа конструкции, чтобы полностью сохранить исторический облик. В этом — основная сложность проведенных работ. Саму звезду на это время скрыли в защитном сооружении, где сохранялась постоянная температура.Золотая звезда реставрируется впервые за 60 лет. Главный павильон ВДНХ построен в 1954 году по проекту архитектора Георгия Щуко — это сын Владимира Щуко, известного по проекту Дворца Советов. В пяти просторных залах центрального павильона проводились выставки, посвященные достижениям в советском сельском хозяйстве."Это не просто звезда, это символ той эпохи — начала 50-х годов. Только что построены все сталинские высотки, семь сестер московских, и на шести из них тоже присутствуют звезды. И звезда на центральном павильоне ВДНХ перекликается со всеми этими звездами", — говорит москвовед Елена Неганова.Следующий этап работ — реставрация шпиля: металлическую поверхность предстоит очистить от коррозии, а затем покрыть позолотой. Реставраторы гарантируют: обновленный декор центрального павильона прослужит еще как минимум полстолетия.