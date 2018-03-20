Рейтинг малых городов составил Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Суздаль входит в топ-3 малых городов для отдыха с детьми на весенние каникулы. Рейтинг составил Российский сервис бронирования жилья . По его данным туристы бронируют жилье в Суздале в среднем на три ночи и тратят на проживание четыре тысячи рублей в сутки.В топ-5 малых городов, популярных для поездок с детьми на весенние каникулы, так же входят Великий Устюг в Вологодской области, Белокуриха в Алтайском крае, Боровск в Калужской области и Лахденпохья в Карелии.