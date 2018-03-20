Злоумышленник за денежное вознаграждение установил нелицензионное программное обеспечение на ноутбук жителя столицы...

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО установили факт реализации нелицензионного программного обеспечения.Установлено, что 37-летний приезжий из г. Санкт-Петербурга за денежное вознаграждение установил нелицензионное программное обеспечение на ноутбук мужчины, проживающего в одном из домов на Свободном проспекте.Проведенным исследованием установлено, что реализованные злоумышленником программы являются контрафактными. Ущерб компании-правообладателю составил свыше 1,2 млн рублей.Следствием УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73