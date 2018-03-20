В ходе общения гость, угрожая предметом, похожим на нож, забрал у хозяина плазменный телевизор и сотовый телефон. Затем злоумышленник заставил женщин вызвать ему такси...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Зюзино задержали подозреваемого в разбойном нападении.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 37 – летний местный житель. Потерпевший рассказал, что к нему в квартиру пришла его знакомая с подругой и неизвестным мужчиной. В ходе общения гость, угрожая предметом, похожим на нож, забрал у хозяина плазменный телевизор и сотовый телефон. Затем злоумышленник заставил женщин вызвать ему такси и помочь ему довезти чужое имущество к нему домой.В ходе оперативно-розыскных мероприятий на Соловьином проезде полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний уроженец ближнего зарубежья. Похищенное изъято и возвращено владельцу.Следственным отделением ОМВД России по району Зюзино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56