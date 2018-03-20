Обвиняют в убийстве сокамерника. В отношении члена банды черных риелторов Джафара Мирзоева, приговорённого к пожизненному сроку, возбудили новое уголовное дело. Напомним, Мирзоев, 2 года назад был осуждён за участие в серии убийств. Но высшую меру наказания осужденный решил обжаловать и ждал в СИЗО решения суда. Где в последствии и не поделил казённые метры с другим криминальным авторитетом.

20.03.2018Обвиняют в убийстве сокамерника. В отношении члена банды "черных риелторов" Джафара Мирзоева, приговорённого к пожизненному сроку, возбудили новое уголовное дело. Напомним, Мирзоев, 2 года назад был осуждён за участие в серии убийств. Но высшую меру наказания осужденный решил обжаловать и ждал в СИЗО решения суда. Где в последствии и не поделил казённые метры с другим криминальным авторитетом. Как сообщает пресс-служба областного суда, Мирзоев из личной неприязни нанёс сокамернику удары ручкой, карандашом, лезвием. А затем задушил мужчину.Метки: убийство, суд, уголовное дело, чёрные риелторы, СИЗО, Мирзоев