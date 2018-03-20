В 2017 году на систему образования из бюджета Владимирской области было направлено 13 млрд рублей. Ощутима и федеральная поддержка этой сферы.
В 2017 году на систему образования из бюджета Владимирской области было направлено 13 млрд рублей. Ощутима и федеральная поддержка этой сферы. Только за последние четыре года в региональную отрасль удалось привлечь более 2 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщила директор департамента образования Ольга Беляева.
Благодаря помощи центра начато строительство школ. Так, 1 сентября прошлого года открыла двери новая школа-сад в посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района. В 2018 году начнётся учебный год в школе в микрорайоне 8-ЮЗ города Владимира. Также активно строятся учебные учреждения в Собинке и в Кольчугино, реконструируются школы в Петушках, в Киржаче и в Муроме.
Не уступает по темпам ввода новых мест и сфера дошкольного образования. На сегодняшний день во Владимирской области очередь в детские сады для детей от 2 до 7 лет полностью ликвидирована.
Для выполнения поручения Президента России Владимира Путина по созданию ясельных мест нашей области были выделены 59 миллионов рублей на строительство детского сада на 108 мест в посёлке Боголюбово Суздальского района, где будут и ясельные группы. Во Владимире в этом году откроется детский сад на 190 мест в микрорайоне Юрьевец.
В зоне особого внимания – сельская школа. Реализация проекта «Спорт в школу» за последние три года позволила отремонтировать 84 спортзала и обустроить более 80 спортплощадок в сельских общеобразовательных учреждениях. Эта работа продолжается: в 2018 году планируется изменить к лучшему спортивную инфраструктуру ещё 18-ти школ в сёлах 33-го региона.
Губернатор Светлана Орлова
приняла решение ежегодно обновлять школьный автобусный парк. Только за последние два года приобретено 38 автобусов. В этом году из областного бюджета также выделены средства на покупку 8 машин.
Для привлечения молодых специалистов во Владимирской области предусмотрена поддержка учителей в виде социальных выплат на первичный взнос при ипотечном кредитовании и последующей компенсации части расходов по уплате процентов. Такой возможностью уже воспользовались 159 учителей. Кроме того, выпускники педагогических училищ и вузов первые два года работы по профессии получают специальную надбавку к заработной плате.