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<a href="http://33live.ru/novosti/20-03-2018-o-razvitii-sistemy-obrazovaniya-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">О развитии системы образования во Владимирской области</a> - В 2017 году на систему образования из бюджета Владимирской области было направлено 13 млрд рублей. Ощутима и федеральная поддержка этой сферы.