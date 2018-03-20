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<a href="http://33live.ru/novosti/20-03-2018-o-shkolnyx-novostrojkax-ege-i-deficite-kadrov-.html" target="_blank">О школьных новостройках, ЕГЭ и дефиците кадров </a> - В регионе строятся новые школы и детские сады, а педагогов в них привлекают увеличением базовой ставки. Сегодня директор областного департамента образования встретилась с журналистами. Так же Ольга Беляева рассказала об изменениях в ЕГЭ, которые ждут учебные заведения. Речь зашла и развитии технопарков. Обо всем по-порядку Маргарита Махрова.