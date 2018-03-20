Житель Австралии Питер Макмэхон, изучавший в течение четырех лет спутниковые снимки NASA и Google Earth, заявил, что обнаружил пропавший в 2014 году над Индийским океаном малайзийский Boeing рейса MH370.

Житель Австралии Питер Макмэхон, изучавший в течение четырех лет спутниковые снимки NASA и Google Earth, заявил, что обнаружил пропавший в 2014 году над Индийским океаном малайзийский Boeing рейса MH370.Энтузиаст заявил, что на фото отчетливо виден корпус самолета Boieng, буквально прошитый пулевыми отверстиями.Австралиец утверждает, что малайзийский лайнер находится в 16 км к югу от Сейшельского острова Руанд, зона которого не была включена в поисковую операцию, - пишутТакже Макмэхон сообщил, что результаты своего исследования уже направил в Австралийское бюро транспортной безопасности, где подтвердили, что находка мужчины действительно может быть пропавшим самолетом.Малайзийский Boeing 777, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. На борту находились 239 человек.Поисками лайнера занимались Австралия, Малайзия, Китай и добровольцы.До сих пор не удалось установить ни место падения лайнера, ни обнаружить тела погибших. В 2015-м и 2016 годах в 4 тыс. км от Малайзии случайно были найдены шесть небольших обломков самолета, которые принесло океаническими течениями.