После года реконструкции открылся южный вестибюль станции метро Спортивная. Его полностью обновили в преддверии чемпионата мира по футболу. Уже этим летом через ближайшую к стадиону Лужники станцию будут проходить сотни тысяч болельщиков. Готова ли Спортивная к повышенным нагрузкам?

После года реконструкции открылся южный вестибюль станции метро "Спортивная". Его полностью обновили в преддверии чемпионата мира по футболу. Уже этим летом через ближайшую к стадиону "Лужники" станцию будут проходить сотни тысяч болельщиков. Готова ли "Спортивная" к повышенным нагрузкам?Так южный вестибюль станции "Спортивная" сиял, наверное, только в день открытия — 60 лет назад. Его, по сути, отстроили заново: заменили инженерные сети, освещение, плитку, поставили новые эскалаторы и кассы с турникетами. При этом постарались сохранить исторический вид."Здесь установлены новые светильники, новые балюстрады стоят, новые поручни, новые ступени. Сами машины эскалаторные — новые, долговечные, более качественные. Также у нас новый зонт — оболочка, которая не дает проникновения воды. Ну, и чисто, и красиво, как видите", — говорит главный инженер компании-подрядчика Александр Анискин.Через южный вестибюль "Спортивной" теперь идти и комфортнее, и быстрее: добавили дополнительную кассу и два турникета. На месте трех громоздких эскалаторов — четыре компактных, которые ежедневно смогут перевозить на сто тысяч пассажиров больше.— Здесь очень давно не был, наверное, в детстве в последний раз был здесь, очень здорово! Просторно, удобно, хорошо!— Не нужно с задней стороны обходить, сразу можно обойти и зайти на МЦК. Никаких проблем не вижу, все новенькое, нормальное!Вполне логично, что первыми опробовать южный вестибюль доверили юным спортсменам — ребятам из футбольной школы молодежи, чья тренировочная база находится в двух шагах от станции."Приходилось с тренировки долго идти, обходить, а сейчас мы можем прямо с поля, напрямую, сюда приходить. Уставшие — сразу сюда и домой", — говорит Виктор Бойко.Эскалаторы пока полупустые. Вестибюль закрыли ровно год назад, и москвичи успели отвыкнуть. Работы планировали завершить к концу мая, но успели на два месяца раньше. Будет время все проверить и отладить перед чемпионатом мира по футболу."Спортивная" — главные ворота, ведущие в "Лужники", на стадион, где пройдут матч открытия турнира, один из полуфиналов и финал. Меньше чем через три месяца вестибюль заполонят десятки тысяч футбольных болельщиков."Впервые в России появился 80-тысячный стадион и, конечно, количество болельщиков, которые одномоментно приходят и выходят со стадиона, для нашей страны, для Москвы уникально. Естественно, что это предъявляет особые требования к транспортной инфраструктуре", — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.Оценить новую пропускную способность вестибюля смогут уже в эту пятницу: в "Лужниках" пройдет товарищеский матч между сборной России и командой Бразилии. Стадион наверняка будет забит до отказа — на трибунах ожидают около 70 тысяч болельщиков.